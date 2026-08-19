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Kaynak: AA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşme, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi. Görüşmede Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de yer aldı.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca enerji sektörünün geliştirilmesine ve sektörde istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

MADENCİLİKTE STRATEJİK ORTAKLIK ADIMI

Türkiye ile Suriye arasında enerji görüşmesinin yanı sıra madencilik alanında da önemli bir adım atılmıştı.

İki ülke arasında bugün, madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik “Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı” imzalanmıştı.