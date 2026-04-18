İstanbul Devlet Opera ve Balesi, çağdaş dans sahnesine taze bir soluk getiren Momentum balesinin dünya prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Modern ve neoklasik dans stillerini dört farklı yorumla bir araya getiren yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

DÖRT ÖZGÜN KOREOGRAFİ AYNI SAHNEDE

Momentum, dört genç ve yetenekli koreografın imzalarını taşıyan özgün eserlerden oluşuyor. Her biri kendi içinde güçlü bir anlatıma sahip olan bu koreografiler, seyircileri farklı duygusal ve estetik yolculuklara çıkarıyor. Yapımda yer alan eserler ilk kez seyirci karşısına çıktı ve büyük beğeni topladı.

Ebru Cansız’ın koreografisiyle hazırlanan Unison, Camille Saint-Saëns’in etkileyici müziği eşliğinde sahnelendi. Eser, dansçıların uyumlu hareketleri üzerinden birlik ve bütünlük kavramını modern bir yaklaşımla ele alıyor. Sahne kompozisyonu ve akıcı geçişleriyle dikkat çeken Unison, izleyicilerde derin bir iz bıraktı.



Deniz Özaydın’ın koreografisini üstlendiği Interwoven, Antonín Dvořák’ın zengin müzikleriyle hayat buldu. Eser, yaşamın iç içe geçen dengelerini, ilişkileri ve dönüşümleri dans diliyle anlatıyor. İnce detaylarla örülmüş hareketler, seyircileri büyüleyen bir görsellik sunuyor.

Çiğdem Erkaya Öztürk’ün imzasını taşıyan Kurgu, Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach’ın ölümsüz eserlerini temel alıyor. Klasik müzikle modern dansı ustaca birleştiren koreografi, zamansız melodileri günümüz estetiğiyle buluşturuyor. Sahnenin dinamik yapısı ve yaratıcı kurgusuyla öne çıkıyor.

Alper Marangoz’un koreografisiyle hazırlanan Köçekçe: Bir Rapsodi, Ulvi Cemal Erkin’in güçlü müziğiyle sahneye taşındı. Türk halk dansı motiflerini çağdaş bale teknikleriyle harmanlayan eser, geleneksel ritimleri modern bir rapsodi formunda yeniden yorumluyor. Enerjik ve renkli yapısıyla seyircilerden tam not aldı. Prömiyerin ardından Momentum, büyük ilgi gören performanslarına devam edecek.