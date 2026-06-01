Türkiye'de uzun yıllardır hukuk dünyasında, siyaset akademi çevrelerinde ve sosyal hayatta en çok tartışılan konulardan biri olan yoksulluk nafakasının süresiz uygulanması konusu, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda bu düzenlemenin anayasaya uygunluğunu inceleyecek.
Süresiz nafaka tamamen kalkıyor mu? AYM'den kritik adım
Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran tarihinde yapacağı kritik toplantıda boşanma davalarındaki süresiz nafaka uygulamasının iptal talebini masaya yatıracak.. İşte Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi hazırlıklarıyla da eş zamanlı yürüyen tarihi sürecin tüm detayları...Derleyen: Züleyha Öncü
Antalya 12. Aile Mahkemesi İptal İstemiyle Başvurdu
Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yer alan resmi duyuruya göre, 4 Haziran tarihli toplantı gündemi netleşti. Söz konusu başvuruyu AYM gündemine taşıyan ise Antalya 12. Aile Mahkemesi oldu.
Yerel mahkeme, 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun "Yoksulluk Nafakası" başlıklı 175. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...süresiz olarak...” ibaresinin iptaledilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek Mahkeme, bu başvuruyu 4 Haziran'da yapacağı oturumda esastan ele alarak karara bağlayacak.
Mevcut Kanun Ne Diyor?
Hukuki süreçte iptali istenen Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi şu ifadeleri içeriyor:
"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."
YENİ YARGI PAKETİ DETAYI
Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi kapsamında boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi de gündemdeki yerini koruyor.
12'nci Yargı Paketinde Yer Alacak mı?
Anayasa Mahkemesi’nin bu kritik adımı atacağı süreçte, yasama kanadında da nafaka düzenlemesine ilişkin hazırlıklar yürütülüyor. Adalet Bakanlığının üzerinde çalışmaya devam ettiği 12'nci Yargı Paketi ile boşanma hukukunda kapsamlı değişikliklere gidileceği belirtilirken, bu reform kapsamında yoksulluk nafakasına yasal bir süre sınırı getirileceği iddiaları kamuoyunda konuşuluyor.
Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada boşanma süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekerek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
4 Haziran'da AYM'den çıkacak karar, hem yürürlükteki davaları hem de Adalet Bakanlığı'nın yasa çalışmasını doğrudan etkileyecek.