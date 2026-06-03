Yeniçağ Gazetesi
03 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?

Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?

Nafaka düzenlemesinde yer alan "süresiz" ibaresine ilişkin hukuki süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Anayasa Mahkemesi (AYM), söz konusu ifadenin iptali talebini değerlendirmek üzere 4 Haziran’da gündemine alacak.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 1

Yüksek Mahkeme'nin resmi internet sitesinde yayımlanan gündem bilgilerine göre, AYM Genel Kurulu, 4 Haziran Perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapılan başvuruyu esastan inceleyecek.

1 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 2

Başvuruda, Türk Medeni Kanunu'nun nafakaya ilişkin maddesinde bulunan "süresiz" ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülüyor.

2 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 3

Kararın yalnızca yeni düzenlemeleri değil, halen devam eden yargı süreçlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.

3 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 4

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yasal düzenleme çalışmalarının da mahkemenin vereceği karardan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

4 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 5

Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebileceği hükme bağlanıyor.

5 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 6

Aynı maddede nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı da ifade ediliyor.

6 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 7

Antalya 12. Aile Mahkemesi, maddede yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali talebiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşımıştı.

7 8
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek? - Resim: 8

Yüksek Mahkeme, 4 Haziran’daki toplantısında başvuruyu karara bağlamak üzere detaylı şekilde ele alacak.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro