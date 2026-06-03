Yüksek Mahkeme'nin resmi internet sitesinde yayımlanan gündem bilgilerine göre, AYM Genel Kurulu, 4 Haziran Perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapılan başvuruyu esastan inceleyecek.
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal mi edilecek?
Nafaka düzenlemesinde yer alan "süresiz" ibaresine ilişkin hukuki süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Anayasa Mahkemesi (AYM), söz konusu ifadenin iptali talebini değerlendirmek üzere 4 Haziran’da gündemine alacak.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Başvuruda, Türk Medeni Kanunu'nun nafakaya ilişkin maddesinde bulunan "süresiz" ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülüyor.
Kararın yalnızca yeni düzenlemeleri değil, halen devam eden yargı süreçlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yasal düzenleme çalışmalarının da mahkemenin vereceği karardan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.
Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebileceği hükme bağlanıyor.
Aynı maddede nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı da ifade ediliyor.
Antalya 12. Aile Mahkemesi, maddede yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali talebiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşımıştı.
Yüksek Mahkeme, 4 Haziran’daki toplantısında başvuruyu karara bağlamak üzere detaylı şekilde ele alacak.