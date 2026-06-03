Yeniçağ Gazetesi
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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de

Nafaka düzenlemesinde yer alan "süresiz" ibaresine ilişkin hukuki süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Anayasa Mahkemesi (AYM), söz konusu ifadenin iptali talebini değerlendirmek üzere 4 Haziran’da karar verilecek.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 1

Yüksek Mahkeme'nin resmi internet sitesinde yayımlanan gündem bilgilerine göre, AYM Genel Kurulu, 4 Haziran Perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapılan başvuruyu esastan inceleyecek.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 2

Başvuruda, Türk Medeni Kanunu'nun nafakaya ilişkin maddesinde bulunan "süresiz" ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülüyor.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 3

Kararın yalnızca yeni düzenlemeleri değil, halen devam eden yargı süreçlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 4

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yasal düzenleme çalışmalarının da mahkemenin vereceği karardan doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 5

Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebileceği hükme bağlanıyor.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 6

Aynı maddede nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı da ifade ediliyor.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 7

Antalya 12. Aile Mahkemesi, maddede yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali talebiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşımıştı.

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Süresiz nafaka düzenlemesi değişiyor mu? Gözler AYM'de - Resim: 8

Yüksek Mahkeme, 4 Haziran’daki toplantısında başvuruyu karara bağlamak üzere detaylı şekilde ele alacak.

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Kaynak: Diğer
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