Dünya genelinde milyonlarca insanı etkisi altına alan "sürekli yorgunluk hali", tıp dünyasında yalnızca yoğun iş temposuyla değil, vücudun iç mekanizmasındaki aksaklıklarla açıklandı.

Uzun süreli bitkinliğin sadece bir dinlenme sorunu olmadığı, aksine metabolik ve hormonal bir dengesizlikten kaynaklandığı saptandı.

HÜCRESEL ENERJİ KAYBI VE MİTOKONDRİYAL SAĞLIK

Bilimsel araştırmalar, kronik yorgunluğun temelinde hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin işlev kaybının yattığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Anthony Komaroff, yaptığı çalışmalarda kronik yorgunluk sendromu yaşayan bireylerin bağışıklık sistemlerinde belirgin bir aktivasyon bozukluğu ve düşük dereceli inflamasyon (iltihaplanma) tespit ettiklerini ifade etti.

Komaroff, vücudun sürekli bir tehdit algısıyla savaşmasından dolayı enerji rezervlerini hızla tükettiğini vurguladı.

SİRKADİYEN RİTMİN BOZULMASI VE UYKU KALİTESİ

Yorgunluğun bir diğer temel nedeni olan uyku düzensizlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi Uyku Bilimleri Merkezi'nden Dr. Rafael Pelayo, yetersiz uykudan ziyade "parçalanmış uyku" yapısının beyin fonksiyonlarını yavaşlattığını belirtti.

Pelayo, mavi ışığa maruz kalmanın melatonin salgısını baskıladığını ve bunun da vücudun biyolojik saatini bozarak sabah yorgunluğunu tetiklediğini aktardı.

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA EVDE UYGULANABİLECEK ÇÖZÜMLER

Araştırmacılar, profesyonel yardımın yanı sıra yaşam tarzında yapılacak stratejik değişikliklerin enerji seviyelerini %30 oranında artırabileceğini kanıtladı.

İşte uzmanların önerdiği o yöntemler:

Magnezyum ve Hidrasyon Desteği: Vücuttaki hafif susuzluğun (dehidratasyon) kan hacmini düşürerek kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi'nden beslenme uzmanları, magnezyum açısından zengin gıdaların tüketilmesinin kas yorgunluğunu azalttığını gözlemledi.

Aralıklı Hareket Stratejisi: Hareketsizliğin yorgunluğu beslediği kaydedildi. Gün içinde yapılan kısa süreli yürüyüşlerin, kan dolaşımını hızlandırarak dokulara giden oksijen miktarını artırdığı tespit edildi.

Dijital Detoks: Gece saatlerinde ekran kullanımının kısıtlanmasının, kortizol seviyelerini düşürerek derin uyku evresini uzattığı ifade edildi.