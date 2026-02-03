Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için komisyonda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yarın beşinci toplantısını yapacak.

Ortak rapor yazımının tamamlanmasından sonra komisyonda müzakare edilmesi, ardından Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.

Yazım ekibinde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer alıyor. Yazım ekibinde AKP'den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Cengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız, Yeni Yol Grubu’ndan Bülent Kaya bulunuyor.