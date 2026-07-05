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Kaynak: İHA

Eskişehir'de devriye görevi yapan mahalle bekçileri, park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek isterken hareketli anlar yaşandı. Kimlik kontrolü yapılacağını fark eden şüpheliler, araçla kaçmaya çalışırken bir bekçiye çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Sultandere Mahallesi Aşkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki aracı incelemek isteyen bekçiler, araçtaki şüphelilere yöneldi. Bu sırada sürücü aracı aniden çalıştırarak önce geri manevra yaptı, ardından hızla bölgeden kaçtı.

BEKÇİ YARALANDI

Kaçış sırasında 29 yaşındaki mahalle bekçisi H.Ş., aracın çarpması sonucu yere düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bekçi, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAĞLANTILI ARAÇTA ŞÜPHELİ MADDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçan şüphelilerden birinin kimliğinin A.A.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir araçta yapılan aramada şüpheli madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ve şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.