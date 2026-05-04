Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde meydana geldi. Karaman’da çalışan ve izin günlerini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Mersin’deki akrabalarının yanına gelen polis M.T. (38), eşi E.T. (33) ve çocukları A.T (8) ile Ö. S. T. (5), iki gün önce aniden rahatsızlandı.
Şüpheli zehirlenme faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti, anne ve baba yoğun bakımda
Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aynı aileden iki küçük kardeş yaşamını yitirdi. Hamile olduğu öğrenilen anne ve polis babanın durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Derleyen: Fatih Ergin
KÜÇÜK KARDEŞLERDEN ACI HABER
Şiddetli bulantı ve kusma şikayetleriyle Bozyazı Devlet Hastanesi’ne başvuran aile, "zehirlenme" şüphesiyle derhal tedavi altına alındı.
Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 8 yaşındaki A.T ve 5 yaşındaki kardeşi Ö. S. T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
ANNE HAMİLE, DURUMLARI KRİTİK
Durumu ağırlaşan baba M. T. ile hamile olduğu öğrenilen anne E. T., ilk müdahalelerinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
EVDE İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri, ailenin konakladığı evde detaylı inceleme başlattı. Tüketilen gıdalardan veya çevresel bir faktörden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netleşmeyen zehirlenme olayıyla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.