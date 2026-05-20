Cumhuriyet savcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sapanca’daki bir bungalova operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen baskında 2 kişi yakalandı.
Bungalovda yapılan aramalarda 102 gram kokain, 177 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı ve Yunanistan’a kaçma planı yaptığı tespit edildi.