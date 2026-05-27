Tunceli'de durakta unutulan bir poşet, çevredeki vatandaşlar ve emniyet güçleri arasında hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

YOL ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay, kent merkezindeki 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otobüs durağında sahipsiz bir poşetin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla yolu hem araç hem de yaya geçişine tamamen kapatarak durumu bomba imha uzmanına bildirdi.

İÇİNDEN BATTANİYE ÇIKTI

Kısa sürede adrese gelen bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete müdahale etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından poşet, uzaktan kumandalı fünye kullanılarak kontrollü bir şekilde patlatıldı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen operasyonun ardından incelenen poşetin içerisinden sadece battaniye çıktığı anlaşıldı.

Bomba imha uzmanı ve polis ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemelerini tamamlamasının ardından, trafiğe kapatılan yol yeniden normal seyrine açıldı.