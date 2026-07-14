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Kaynak: DHA

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında hareketlerinden şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile uyuşturucu öğütmede kullanılan bir aparat bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve aparata el konulurken, araçta bulunan A.C.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.