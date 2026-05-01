Olay, Eskipazar ilçesine bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin D.’den (52) bir süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek amacıyla ikametine gitti. Eve giren yakınları, Engin D.’yi odada hareketsiz şekilde yatarken bulunca vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerde, 52 yaşındaki Engin D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Engin D.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.