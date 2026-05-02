Bursa’nın İnegöl ilçesi, bir öğretmenin ani vefatıyla sarsıldı. Kemalpaşa Mahallesi, Şehit Nuri Gül Sokak’ta bulunan apartman dairesinde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Selma Kokoz’dan bir süredir haber alamayan yakınları, endişeye kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan Selma Kokoz'u yatağında hareketsiz bir halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, talihsiz öğretmenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Selma Kokoz’un cansız bedeni, ölüm nedeninin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.