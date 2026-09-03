Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Anadolu Üniversitesi’nde görev yapan Aydın Öcal’dan bir süre haber alamayan iş arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi.
Öcal’ın evine gelen yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen içeriden yanıt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
KAPI ÇİLİNGİR YARDIMIYLA AÇILDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında eve çilingir yardımıyla girildi.
Ekipler, Aydın Öcal’ı evin içinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 34 yaşındaki Öcal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öcal’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine polis ve savcılık ekipleri evde inceleme başlattı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Öcal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Aydın Öcal’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.