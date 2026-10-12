Kaynak: İHA

Bergama genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devriye ve denetim çalışmalarını sürdüren Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir motosikleti durdurdu. Şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Motosiklet üzerinde bulunan 30 yaşındaki A.Y. ve T.Ü. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.