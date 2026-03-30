Bitlis’in simgelerinden biri olan Süphan Dağı, bu hafta sonu doğa tutkunlarının keyifli etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, Süphan Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Yürüyüş boyunca doğanın sunduğu temiz hava ve huzurlu ortam, katılımcılara şehir hayatının stresinden uzaklaşma imkanı sağladı.



Etkinlik ile ilgili düşüncelerini paylaşan Orhan Emen isimli doğasever, "Etkinliğimizin en dikkat çeken anlarından biri ise Süphan Dağı’nın eteklerinden verilen mola oldu. Burada kamp ekipmanlarımızla kahve pişirerek doğanın ortasında keyifli anlar yaşadık. Kahvenin kokusu, dağın serin havasına karışırken ortaya unutulmaz bir atmosfer çıktı" dedi.