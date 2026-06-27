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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2026 yarış programında yer alan organizasyonun üçüncü etabı, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Sporcular; süpermoto open/3, süpermoto 85 cc, süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde piste çıkarak mücadele ediyor.

Etkinliğin ilk gününde serbest antrenmanlarla hazırlık yapan yarışçılar, bugün sıralama turlarında en iyi dereceleri elde etmek için piste çıkıyor.

Üçüncü ayak yarışları, yarın düzenlenecek final mücadelelerinin ardından tamamlanacak.

Organizasyonda ayrıca Türkiye ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serilerinde yer alan 13 sporcu da start alıyor.