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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Makam koltuklarına çakılı kalmayı reddeden, “Devlet, vatandaşın ayağına gidecek” anlayışıyla bürokrasinin hantal çarklarına çomak sokan ve kamuoyunda “Süper Vali” olarak hafızalara kazınan merhum Recep Yazıcıoğlu’nun mirası, Tokat’ta yeniden şahlanıyor. Babasının bir dönem “devlet-millet el ele” vizyonuyla okulsuz köy bırakmadığı, kireçlenmiş mevzuatları yıktığı Tokat’ta bugün belediye başkanlığı koltuğunda oturan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tıpkı babası gibi ezberleri bozmaya devam ediyor.

Göstermelik açılışların, süslü ama boş vaatlerin revaçta olduğu yerel yönetim anlayışına inat; halkın içinde yer alan Yazıcıoğlu, dijital çağın reyting ölçümünde tarihi bir başarıya imza attı.

MASA BAŞINDA DEĞİL, HALKIN KALBİNDE: DÖRT KATEGORİDE TÜRKİYE 1’İNCİSİ

Sosyal medya analiz platformu BoomSocial’ın Eylül Ayı Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi verilerine göre Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; erişim, etkileşim, şeffaflık ve takipçi reaksiyonlarını kapsayan dört farklı kategoride Türkiye genelindeki tüm belediye başkanlarını geride bırakarak 1’inci sırada yer aldı.

Belediyeciliği makam odasının soğuk duvarları arasından ya da ajansların hazırladığı kurgusal içeriklerden ibaret sananlara adeta ders veren bu reyting zirvesi; arkasında medya gücü veya devasa bütçeler olan büyükşehir belediyelerini dahi geride bıraktı.

“BEN BİR HİÇİM, GÜÇ HALKTADIR” DİYEN MİRASIN DEVAMI

Elde ettiği bu tarihi başarıyı sosyal medya hesaplarından duyuran Yazıcıoğlu, babasından tevarüs ettiği o bildik alçakgönüllülükle başarının asıl sahibini ilan etti. Şov peşinde koşan siyasetçilere iğneli bir mesaj niteliği taşıyan açıklamasında Yazıcıoğlu; kendisini takip eden, paylaşımlarına yorum ve beğenileriyle katkı sunan Tokatlı hemşehrilerine teşekkür etti.

Başkan Yazıcıoğlu, “Bu başarı benim değil; ekran başında bile olsa memleketinin geleceğine sahip çıkan, derdimizle dertlenen, fikrini esirgemeyen Tokatlı hemşehrilerimindir” diyerek, halkı kararlara dahil etmeyen klasik idarecilik anlayışına göndermede bulundu.

SADECE SOSYAL MEDYADA DEĞİL, SAHADA DA ZİRVEDE

Yazıcıoğlu’nun bu etkileşim rekorunu kırması tesadüf değil. Babası Recep Yazıcıoğlu’nun halkın içine karışan, kravatsız ve korumasız sahalara inen tarzını belediyeciliğe taşıyan oğul Yazıcıoğlu, Tokat’ta dokunulmadık yara bırakmıyor:

Kentsel Dönüşümde Ezber Bozuldu: Yıllardır halı altına süpürülen ve rant tartışmalarıyla tıkankan Kaledibi ile Kaleardı kentsel dönüşüm projelerinde masaya doğrudan halkı oturtarak düğümü çözdü.

Kültürel Mirasa Can Suyu: Katırcılar Hanı ve Hüsariye Medresesi gibi kaderine terk edilmiş tarihi eserleri restore ettirerek, şehrin ruhunu betonlaşmaya kurban etmek isteyenlere engel oldu.

Altyapıda “Makyaj Değil, Kalıcı Çözüm”: Seçim kazandıran süslü kaldırımlar yerine, halkın sağlığını tehdit eden onlarca yıllık asbestli içme suyu hatlarını gözünü kırpmadan kazıp yenileyerek “popülist değil, sorumlu belediyecilik” nasıl yapılır gösterdi.

BABASININ BÜROKRASİYE ATTIĞI TOKAT, OĞLUNUN HİZMETİYLE YANKILANACAK

Yıllar önce "Bürokrasi halka hizmet etmek için vardır, halkı engellemek için değil" diyerek sistemi sarsan Süper Vali Recep Yazıcıoğlu’nun ruhu, bugün Tokat sokaklarında oğlunun icraatlarıyla yaşıyor. Sosyal medyadaki bu rekor reytingler, reklam bütçeleriyle değil; samimiyet, ter ve halka dokunan gerçek projelerle zirveye çıkılabileceğinin en somut kanıtı oldu.