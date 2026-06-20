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Kaynak: AA

Daha önce Süper Loto’da verilen en yüksek ikramiye, 6 Mayıs 2025’te gerçekleşen çekilişte 641 milyon 888 bin 317 TL olarak kayıtlara geçmişti. Yeni tutar, bu rekoru açık ara geride bıraktı.

BAYİLERDE YOĞUNLUK ARTTI

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde yaklaşık 25 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Hakan Akdağ, rekor ikramiyenin oyunlara ilgiyi ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Akdağ, “1 milyar lirayı aşan bu ikramiye, insanların hayallerini bile zorlayacak büyüklükte. Bu seviyede bir rakamı hayal etmek bile güç. İlgi gerçekten çok büyük” dedi.

Çekiliş günlerinde yoğunluğun daha da arttığını ifade eden Akdağ, oyunseverlerin farklı stratejilerle kupon doldurduğunu, özellikle doğum tarihleri gibi kişisel sayıların sık tercih edildiğini söyledi.

“HAYALLER BÜYÜDÜ”

Rekor ikramiye, oyunseverlerin hayallerini de büyüttü. Vatandaşlar, olası kazanç durumunda yapılacak planları dile getirdi.

Oyunseverlerden Ercan Ateş, ikramiyeyi kazanması halinde önce yurt dışı tatiline çıkacağını, ardından ailesi için konforlu bir yaşam kurmak istediğini söyledi. Ateş ayrıca yatırım yaparak istihdam oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Bir diğer oyunsever Naci Durna ise büyük ikramiyeyi kazanması halinde İstanbul’dan ayrılarak köyde yaşamayı tercih edeceğini, tarım ve hayvancılığa yönelmek istediğini belirtti.

Oktay Altıntaş da ikramiye durumunda ev ve araç almayı, ardından iş kurarak üretime katkı sağlamayı planladığını dile getirdi.

REKOR İKRAMİYE İÇİN GERİ SAYIM

Süper Loto’da 1 milyar lirayı aşan bu tarihi ikramiye için geri sayım başladı. Çekilişin yaklaşmasıyla birlikte hem bayilerde hem de online platformlarda yoğunluğun artması bekleniyor.

Rekor seviyeye ulaşan büyük ikramiyenin hangi talihliye çıkacağı ise Pazar günü netleşecek.