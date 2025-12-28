Nijerya ile Tunus arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçına Süper Lig'in yıldızları damga vurdu.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in 44'üncü dakikada attığı golle kritik maçta öne geçen Nijerya 50'de Beşiktaşlı yıldız Wilfried Ndidi'nin ağları havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

İki golün de asisti ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Ademolo Lookman'dan geldi.

Mücadelenin 67'inci dakikasında ise bu kez Osimhen'in asistinde Lookman topu ağlara gönderdi.

Bu golle Nijerya skoru 3-0'a getirdi. Lookman turnuvadaki ikinci maçında iki gol, iki asiste ulaştı.