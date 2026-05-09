Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor, transfer döneminde gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Mauro Icardi iddialarıyla konuşulan Diyarbakır ekibi için şimdi de Mario Lemina ismi öne çıktı.

LEMİNA İDDİASI GÜNDEMDE

Galatasaray forması giyen Mario Lemina’nın, maaş indirimi talebine sıcak bakmadığı ve bu süreçte Amedspor ile temas kurduğu öne sürüldü. Gabonlu orta sahanın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, oyuncunun alternatifleri değerlendirdiği iddia ediliyor.

GALATASARAY’DA PLANLAMA SÜRÜYOR

Galatasaray cephesinde yeni sezon kadro planlaması devam ederken, maaş bütçesi düzenlemeleri kapsamında bazı oyuncularla görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Lemina’nın da bu süreçte geleceği merak edilen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

ICARDI SÖYLENTİLERİNDEN SONRA YENİ GÜNDEM

Amedspor daha önce de Mauro Icardi iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise Mario Lemina’nın adının Diyarbakır ekibiyle anılması, kulübün transferde ne kadar iddialı olabileceği yönündeki yorumları artırdı.

Taraflardan konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.