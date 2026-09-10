Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kocaelispor, saha içerisindeki çalışmalarının yanı sıra teknik yapılanmasını güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekipte teknik kadroya yeni bir isim dahil edildi.

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig ve A Milli Takım seviyesinde önemli tecrübeler yaşayan 43 yaşındaki eski milli futbolcu Umut Bulut, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın yardımcıları arasına katıldı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI BU KEZ TEKNİK EKİPTE BULUŞTU

Umut Bulut'un Selçuk İnan'ın ekibine dahil olmasıyla birlikte iki eski takım arkadaşının yolları yıllar sonra bu kez farklı görevlerle yeniden kesişti.

Bulut ile İnan, futbolculuk kariyerleri sırasında önce Trabzonspor'da, ardından Galatasaray'da birlikte forma giymişti. Aynı takımın başarısı için sahaya çıkan ikili, bu kez Kocaelispor'un teknik ekibinde birlikte görev yapacak.

UMUT BULUT SON İKİ İDMANDA YER ALDI

Selçuk İnan'ın yardımcıları arasına katılan Umut Bulut'un Kocaelispor'daki görevine başladığı ve takımın gerçekleştirdiği son iki idmanda teknik ekiple birlikte yer aldığı belirtildi.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen ve A Milli Takım tecrübesi de bulunan Bulut'un, futbolculuk döneminde edindiği deneyim ve bilgi birikimini Kocaelispor'a aktarması bekleniyor.

Böylece Trabzonspor ve Galatasaray'da takım arkadaşlığı yapan Selçuk İnan ile Umut Bulut, futbolculuk dönemlerinin ardından bu kez teknik sahada Kocaelispor'un başarısı için birlikte çalışacak.