Anasayfa Spor Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri

Son yıllarda Süper Lig’i sallayan gol kralları, attıkları gollerle unutulmaz sezonlar yaşattı. Her gol kralı, takımını zirveye taşıdı ve tarihe geçti. Listede şaşırtan bazı isimler de var. İşte son 15 yılın gol kralları.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 1

Alex | 2010/11

Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex, 28 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Orta sahadan attığı goller ve asistleriyle takımını sırtlayan isimdi.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 2

Burak Yılmaz | 2011/12

Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz, 2011/12 sezonunda attığı 33 golle Süper Lig’in gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, müthiş bitiriciliğiyle sezonun en skorer ismi oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 3

Burak Yılmaz | 2012/13

Burak Yılmaz, 2011/12 sezonunda gol kralı olduktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. 2012/13 sezonunda attığı 24 golle Sarı-kırmızılı ekipte gol kralı oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 4

Aatif Chahechouhe | 2013/14

Faslı hücumcu, Sivasspor'da çok iyi işler yaptı. Bir de gol kralı olan Chahechouhe, 2013/14 sezonunda 17 gol atmıştı.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 5

Fernandao | 2014/15

Brezilyalı forvet, Bursaspor formasıyla 2014/15 sezonunda 22 gol atarak gol kralı oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 6

Mario Gomez | 2015/16

Beşiktaşlılar, Mario Gomez'i unutamıyor. Fiorentina'dan kiralık olarak geldi ve Süper Lig'e damga vurdu. Şampiyonlukta katkısı büyüktü; 26 golle gol kral oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 7

Vagner Love | 2016/17

Brezilyalı forvet futbol hayatına ülkesinde devam ediyor. 2016/17 sezonunda Alanyaspor formasıyla 23 gol atarak, gol kralı oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 8

Bafetimbi Gomis | 2017/18

Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran isim, 2017/18 sezonunda 29 gol atarak gol kralı oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 9

Mbaye Diagne | 2018/19

Ülkemizde birçok takımda forma giyen Senegalli forvet, attığı 30 golle gol kralı olmuştu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 10

Alexander Sorloth | 2019/20

Trabzonspor'da parladı ve sonrasında dünya devlerine transfer oldu. Etkileyici bir sezon performansıydı. Şampiyonluğun büyük mimarı olan Alexander Sorloth, 24 golle gol kralı olmuştu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 11

Aaron Boupendza | 2020/21

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Aaron Boupendza, Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla dev takımların da ilgisini çekmişti. 22 gol atarak gol kralı olmayı başarmıştı.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 12

Umut Bozok | 2021/22

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla parlayan Umut Bozok, 2021/22 sezonunda attığı 20 golle gol kralı oldu. Şu anda Eyüpspor forması giyiyor.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 13

Enner Valencia | 2022/23

Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden birisiydi. Ekvadorlu forvet, 2022/23 sezonunda da attığı 29 golle gol kralı olmuştu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 14

Mauro Icardi | 2023/24

Galatasaraylıların şampiyonluk serisinde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, 2023/24 sezonunda attığı 25 golle gol kralı oldu.

Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri - Resim: 15

Victor Osimhen | 2024/25

Türk futbolunun en önemli transferlerinden birisi... Nijeryalı forvetin, Galatasaray'a transferi, futbolseverleri de bir hayli şaşırtmıştı. Geldiği ilk sezonda gol kralı olan Osimhen, 26 gol atmıştı.

Kaynak: Spor Servisi
