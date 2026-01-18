Süper Lig’in gol kralları: Son yılların yıldız isimleri

Alex | 2010/11
Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex, 28 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Orta sahadan attığı goller ve asistleriyle takımını sırtlayan isimdi.
Alex | 2010/11
Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex, 28 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Orta sahadan attığı goller ve asistleriyle takımını sırtlayan isimdi.
Burak Yılmaz | 2011/12
Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz, 2011/12 sezonunda attığı 33 golle Süper Lig’in gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, müthiş bitiriciliğiyle sezonun en skorer ismi oldu.
Burak Yılmaz | 2012/13
Burak Yılmaz, 2011/12 sezonunda gol kralı olduktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. 2012/13 sezonunda attığı 24 golle Sarı-kırmızılı ekipte gol kralı oldu.
Aatif Chahechouhe | 2013/14
Faslı hücumcu, Sivasspor'da çok iyi işler yaptı. Bir de gol kralı olan Chahechouhe, 2013/14 sezonunda 17 gol atmıştı.
Fernandao | 2014/15
Brezilyalı forvet, Bursaspor formasıyla 2014/15 sezonunda 22 gol atarak gol kralı oldu.
Mario Gomez | 2015/16
Beşiktaşlılar, Mario Gomez'i unutamıyor. Fiorentina'dan kiralık olarak geldi ve Süper Lig'e damga vurdu. Şampiyonlukta katkısı büyüktü; 26 golle gol kral oldu.
Vagner Love | 2016/17
Brezilyalı forvet futbol hayatına ülkesinde devam ediyor. 2016/17 sezonunda Alanyaspor formasıyla 23 gol atarak, gol kralı oldu.
Bafetimbi Gomis | 2017/18
Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran isim, 2017/18 sezonunda 29 gol atarak gol kralı oldu.
Mbaye Diagne | 2018/19
Ülkemizde birçok takımda forma giyen Senegalli forvet, attığı 30 golle gol kralı olmuştu.
Alexander Sorloth | 2019/20
Trabzonspor'da parladı ve sonrasında dünya devlerine transfer oldu. Etkileyici bir sezon performansıydı. Şampiyonluğun büyük mimarı olan Alexander Sorloth, 24 golle gol kralı olmuştu.
Aaron Boupendza | 2020/21
Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Aaron Boupendza, Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla dev takımların da ilgisini çekmişti. 22 gol atarak gol kralı olmayı başarmıştı.
Umut Bozok | 2021/22
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla parlayan Umut Bozok, 2021/22 sezonunda attığı 20 golle gol kralı oldu. Şu anda Eyüpspor forması giyiyor.
Enner Valencia | 2022/23
Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden birisiydi. Ekvadorlu forvet, 2022/23 sezonunda da attığı 29 golle gol kralı olmuştu.
Mauro Icardi | 2023/24
Galatasaraylıların şampiyonluk serisinde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, 2023/24 sezonunda attığı 25 golle gol kralı oldu.
Victor Osimhen | 2024/25
Türk futbolunun en önemli transferlerinden birisi... Nijeryalı forvetin, Galatasaray'a transferi, futbolseverleri de bir hayli şaşırtmıştı. Geldiği ilk sezonda gol kralı olan Osimhen, 26 gol atmıştı.