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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da teknik direktörlük görevine Mustapha Yatabare getirildi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Türkiye'de forma giyen eski golcü, kırmızı-beyazlı takımın başına geçti.

Boluspor Kulübü, Yatabare'nin göreve getirildiğini duyururken yeni teknik ekibin kadrosunu da kamuoyuyla paylaştı.

BOLUSPOR'UN YENİ TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mustapha Yatabare'nin teknik ekibinde Fatih Atik ve Sinan Özkan yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Yiğit Yılmazer kaleci antrenörlüğünü üstlenirken Mehmet Sait Ulucan ise maç ve performans analisti olarak çalışacak.

SÜPER LİG'DE BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ

Türkiye'deki futbolculuk kariyerinde önemli bir iz bırakan Mustapha Yatabare, Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor ve Konyaspor formalarını giydi.

Özellikle Sivasspor'da geçirdiği dönemde attığı gollerle dikkat çeken Yatabare, futbolculuk kariyerini Gençlerbirliği'nde noktaladı.