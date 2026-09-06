Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun

1. DUSAN VLAHOVİC

Listenin zirvesinde ise Dusan Vlahovic yer aldı. Sırp yıldız, yüz hatları, atletik görünümü, tarzı ve karizmasıyla yapay zekanın değerlendirmesinde Süper Lig'in en yakışıklı futbolcusu seçildi.

Bu sıralama bilimsel veya nesnel bir araştırmanın sonucu değildir. Yakışıklılık kişisel beğeniye göre değişebileceğinden liste, genel beğeni ve popülerlik kriterleri üzerinden oluşturulmuş eğlence amaçlı bir yapay zeka değerlendirmesidir.