Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun

Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun

Süper Lig'de forma giyen futbolcular bu kez sahadaki performanslarıyla değil, dış görünüşleriyle sıralandı. Yapay zeka; futbolcular hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını, popülerliklerini ve genel beğeni algısını dikkate alarak ligin en yakışıklı 10 futbolcusunu belirledi.

Kaynak: Diğer
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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 1

2026-2027 sezonunda yapılan yıldız transferlerle Süper Lig'in kadro kalitesi önemli ölçüde değişti. Avrupa futbolunun yakından tanıdığı birçok isim Türkiye'nin yolunu tutarken, futbolcuların saha dışındaki popülerliği de taraftarların ilgisini çekiyor.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 2

Bu kez yapay zekaya Süper Lig'in güncel kadroları arasında "En yakışıklı futbolcular kimler?" sorusu yöneltildi.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 3

Sosyal medyadaki genel beğeni algısı, futbolcuların popülerliği, tarzları ve dış görünüşlerine yönelik yorumlar dikkate alınarak eğlence amaçlı bir ilk 10 listesi oluşturuldu.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 4

YAPAY ZEKAYA GÖRE SÜPER LİG'İN EN YAKIŞIKLI 10 FUTBOLCUSU

10. MARİO LEMİNA

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, kendine özgü tarzı ve karizmatik görüntüsüyle listenin 10. sırasında yer aldı.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 5

9. EMİRHAN TOPÇU


Türk futbolunun dikkat çeken savunmacılarından Emirhan Topçu, tarzı ve sportif görünümüyle 9. sıraya yerleşti.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 6

8. VİCTOR OSİMHEN


Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, karakteristik görünümü ve kendine özgü tarzıyla listenin 8. sırasında kendisine yer buldu.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 7

7. BERTUĞ YILDIRIM


Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, atletik görüntüsü ve tarzıyla yapay zekanın değerlendirmesinde 7. sırada yer aldı.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 8

6. KAAN AYHAN

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, sade tarzı ve karizmatik görüntüsüyle listenin 6. basamağına yerleşti.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 9

5. EREN ELMALI

Galatasaray forması giyen Eren Elmalı, sportif görüntüsü ve tarzıyla ilk 5'e girmeyi başardı.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 10

4. MASON GREENWOOD

Süper Lig'in yıldız isimlerinden Mason Greenwood, tarzı ve dış görünüşüyle listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 11

3. MERT GÜNOK

Tecrübeli kaleci Mert Günok, yıllardır futbolseverlerin dikkatini çeken karizmatik görüntüsüyle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 12

2. BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, atletik fiziği, tarzı ve sosyal medyadaki popülerliğiyle zirveyi zorladı. Yapay zekanın değerlendirmesinde Barış Alper ikinci sırada yer aldı.

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Süper Lig'in en yakışıklı futbolcuları belli oldu: Zirve o futbolcunun - Resim: 13

1. DUSAN VLAHOVİC

Listenin zirvesinde ise Dusan Vlahovic yer aldı. Sırp yıldız, yüz hatları, atletik görünümü, tarzı ve karizmasıyla yapay zekanın değerlendirmesinde Süper Lig'in en yakışıklı futbolcusu seçildi.

Bu sıralama bilimsel veya nesnel bir araştırmanın sonucu değildir. Yakışıklılık kişisel beğeniye göre değişebileceğinden liste, genel beğeni ve popülerlik kriterleri üzerinden oluşturulmuş eğlence amaçlı bir yapay zeka değerlendirmesidir.

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