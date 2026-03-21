Yeniçağ Gazetesi
21 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Süper Lig'in en pahalı 100 futbolcusu belli oldu: Dört büyüklerin kıyasıya rekabeti

Trendyol Süper Lig'in güncel en değerli 100 futbolcusu listesi açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldızları listeye damga vurdu. İşte piyasa değerleri sıralaması…

Taner Yener
Haberi Paylaş
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu büyük bir heyecanla devam ederken, forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri netleşti. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli 100 oyuncusu belli oldu. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un domine ettiği listede büyük yıldızlar öne çıkıyor. İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları…

1 20
100- Festy Ebosele | Başakşehir | 3 milyon 500 bin euro

99- Afonso Sousa | Samsunspor | 3 milyon 500 bin euro

98- Filip Krastev | Göztepe | 3 milyon 500 bin euro

97- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3 milyon 500 bin euro

96- İrfan Can Kahveci | Kasımpaşa | 3 milyon 500 bin euro

95- Ümit Akdağ | Alanyaspor | 4 milyon euro

2 20
94- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 4 milyon euro

93- Kazeem Olaigbe | Konyaspor | 4 milyon euro

92- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 4 milyon euro

91- Felix Uduokhai | Beşiktaş | 4 milyon euro

90- Christopher Operi | Başakşehir | 4 milyon euro

89- Antoine Makoumbou | Samsunspor | 4 milyon euro

88- Rick van Drongelen | Samsunspor | 4 milyon euro

3 20
87- Milot Rashica | Beşiktaş | 4 milyon euro

86- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 4 milyon euro

85- Mathias Lovik | Trabzonspor | 4 milyon euro

84- Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro

83- Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 4 milyon 500 bin euro

82- N'Golo Kante | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro

4 20
81- Janderson | Göztepe | 4 milyon 500 bin euro

80- Malcom Bokele | Göztepe | 4 milyon 500 bin euro

79- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro

78- Benjamin Bouchouari | Trabzonspor | 5 milyon euro

77- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro

5 20
76- Fedor Chalov | Kayserispor | 5 milyon euro

75- Yahia Fofana | Rizespor | 5 milyon euro

74- Mauro Icardi | Galatasaray | 5 milyon euro

73- Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 5 milyon euro

72- Mario Lemina | Galatasaray | 5 milyon euro

6 20
71- Cherif Ndiaye | Samsunspor | 5 milyon euro

70- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

69- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

68- Junior Olaitan | Beşiktaş | 5 milyon euro

67- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro

66- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro

7 20
65- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro

64- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro

63- Jerome Opoku | Başakşehir | 5 milyon euro

62- Amine Harit | Başakşehir | 5 milyon euro

61- Anthony Musaba | Fenerbahçe | 6 milyon euro

8 20
60- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 6 milyon euro

59- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro

58- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro

57- Carlo Holse | Samsunspor | 6 milyon euro

56- Paul Onuachu | Trabzonspor | 6 milyon euro

9 20
55- Tim Jabol Folcarelli | Trabzonspor | 6 milyon euro

54- Fred | Fenerbahçe | 6 milyon euro

53- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro

52- Abbosbek Fayzullayev | Başakşehir | 7 milyon euro

51- Tiago Djalo | Beşiktaş | 7 milyon euro

50- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 7 milyon euro

49- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 7 milyon euro

10 20
48- Maestro | Alanyaspor | 7 milyon euro

47- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro

46- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 7 milyon euro

45- Nelson Semedo | Fenerbahçe | 7 milyon euro

44- Ismail Jakobs | Galatasaray | 8 milyon euro

43- Amir Murillo | Beşiktaş | 8 milyon euro

11 20
42- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 milyon euro

41- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 8 milyon euro

40- Wagner Pina | Trabzonspor | 8 milyon euro

39- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 8 milyon euro

38- Anthony Dennis | Göztepe | 8 milyon euro

37- Juan | Göztepe | 8 milyon euro

12 20
36- Archie Brown | Fenerbahçe | 9 milyon euro

35- Wilfred Ndidi | Beşiktaş | 10 milyon euro

34- Felipe Augusto | Trabzonspor | 10 milyon euro

33- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 milyon euro

32- Arseniy Batagov | Trabzonspor | 11 milyon euro

13 20
31- Milan Skriniar | Fenerbahçe | 11 milyon euro

29- Roland Sallai | Galatasaray | 12 milyon euro

28- Jota Silva | Beşiktaş | 12 milyon euro

27- Andre Onana | Trabzonspor | 12 milyon euro

26- Kristjan Asllani | Beşiktaş | 13 milyon euro

14 20
25- Ederson | Fenerbahçe | 13 milyon euro

24- Yaser Asprilla | Galatasaray | 14 milyon euro

23- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 15 milyon euro

22- Sacha Boey | Galatasaray | 15 milyon euro

15 20
21- El Bilal Toure | Beşiktaş | 15 milyon euro

20- Hyeongyu Oh | Beşiktaş | 15 milyon euro

19- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon euro

18- Marco Asensio | Fenerbahçe | 15 milyon euro

17- Christ Oulai | Trabzonspor | 17 milyon euro

16 20
16- Davinson Sanchez | Galatasaray | 18 milyon euro

15- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro

14- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 18 milyon euro

13- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro

12- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 18 milyon euro

17 20
11- Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | 18 milyon euro

10- Edson Alvarez | Fenerbahçe | 18 milyon euro

9- Leroy Sane | Galatasaray | 22 milyon euro

8- Gabriel Sara | Galatasaray | 22 milyon euro

7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon euro

18 20
6- Noa Lang | Galatasaray | 25 milyon euro

5- Wilfried Singo | Galatasaray | 25 milyon euro

4- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro

3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26 milyon euro

2- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 milyon euro

19 20
1- Victor Osimhen | Galatasaray | 75 milyon euro

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro