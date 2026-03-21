Süper Lig'in en pahalı 100 futbolcusu belli oldu: Dört büyüklerin kıyasıya rekabeti

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu büyük bir heyecanla devam ederken, forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri netleşti. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli 100 oyuncusu belli oldu. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un domine ettiği listede büyük yıldızlar öne çıkıyor. İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları…
Trendyol Süper Lig'in güncel en değerli 100 futbolcusu listesi açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldızları listeye damga vurdu. İşte piyasa değerleri sıralaması…Taner Yener
100- Festy Ebosele | Başakşehir | 3 milyon 500 bin euro
99- Afonso Sousa | Samsunspor | 3 milyon 500 bin euro
98- Filip Krastev | Göztepe | 3 milyon 500 bin euro
97- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3 milyon 500 bin euro
96- İrfan Can Kahveci | Kasımpaşa | 3 milyon 500 bin euro
95- Ümit Akdağ | Alanyaspor | 4 milyon euro
94- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 4 milyon euro
93- Kazeem Olaigbe | Konyaspor | 4 milyon euro
92- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 4 milyon euro
91- Felix Uduokhai | Beşiktaş | 4 milyon euro
90- Christopher Operi | Başakşehir | 4 milyon euro
89- Antoine Makoumbou | Samsunspor | 4 milyon euro
88- Rick van Drongelen | Samsunspor | 4 milyon euro
87- Milot Rashica | Beşiktaş | 4 milyon euro
86- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 4 milyon euro
85- Mathias Lovik | Trabzonspor | 4 milyon euro
84- Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro
83- Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 4 milyon 500 bin euro
82- N'Golo Kante | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro
81- Janderson | Göztepe | 4 milyon 500 bin euro
80- Malcom Bokele | Göztepe | 4 milyon 500 bin euro
79- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro
78- Benjamin Bouchouari | Trabzonspor | 5 milyon euro
77- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro
76- Fedor Chalov | Kayserispor | 5 milyon euro
75- Yahia Fofana | Rizespor | 5 milyon euro
74- Mauro Icardi | Galatasaray | 5 milyon euro
73- Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 5 milyon euro
72- Mario Lemina | Galatasaray | 5 milyon euro
71- Cherif Ndiaye | Samsunspor | 5 milyon euro
70- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro
69- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro
68- Junior Olaitan | Beşiktaş | 5 milyon euro
67- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro
66- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro
65- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro
64- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro
63- Jerome Opoku | Başakşehir | 5 milyon euro
62- Amine Harit | Başakşehir | 5 milyon euro
61- Anthony Musaba | Fenerbahçe | 6 milyon euro
60- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 6 milyon euro
59- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro
58- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro
57- Carlo Holse | Samsunspor | 6 milyon euro
56- Paul Onuachu | Trabzonspor | 6 milyon euro
55- Tim Jabol Folcarelli | Trabzonspor | 6 milyon euro
54- Fred | Fenerbahçe | 6 milyon euro
53- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro
52- Abbosbek Fayzullayev | Başakşehir | 7 milyon euro
51- Tiago Djalo | Beşiktaş | 7 milyon euro
50- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 7 milyon euro
49- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 7 milyon euro
48- Maestro | Alanyaspor | 7 milyon euro
47- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro
46- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 7 milyon euro
45- Nelson Semedo | Fenerbahçe | 7 milyon euro
44- Ismail Jakobs | Galatasaray | 8 milyon euro
43- Amir Murillo | Beşiktaş | 8 milyon euro
42- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 milyon euro
41- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 8 milyon euro
40- Wagner Pina | Trabzonspor | 8 milyon euro
39- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 8 milyon euro
38- Anthony Dennis | Göztepe | 8 milyon euro
37- Juan | Göztepe | 8 milyon euro
36- Archie Brown | Fenerbahçe | 9 milyon euro
35- Wilfred Ndidi | Beşiktaş | 10 milyon euro
34- Felipe Augusto | Trabzonspor | 10 milyon euro
33- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 milyon euro
32- Arseniy Batagov | Trabzonspor | 11 milyon euro
31- Milan Skriniar | Fenerbahçe | 11 milyon euro
29- Roland Sallai | Galatasaray | 12 milyon euro
28- Jota Silva | Beşiktaş | 12 milyon euro
27- Andre Onana | Trabzonspor | 12 milyon euro
26- Kristjan Asllani | Beşiktaş | 13 milyon euro
25- Ederson | Fenerbahçe | 13 milyon euro
24- Yaser Asprilla | Galatasaray | 14 milyon euro
23- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 15 milyon euro
22- Sacha Boey | Galatasaray | 15 milyon euro
21- El Bilal Toure | Beşiktaş | 15 milyon euro
20- Hyeongyu Oh | Beşiktaş | 15 milyon euro
19- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon euro
18- Marco Asensio | Fenerbahçe | 15 milyon euro
17- Christ Oulai | Trabzonspor | 17 milyon euro
16- Davinson Sanchez | Galatasaray | 18 milyon euro
15- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro
14- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 18 milyon euro
13- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro
12- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 18 milyon euro
11- Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | 18 milyon euro
10- Edson Alvarez | Fenerbahçe | 18 milyon euro
9- Leroy Sane | Galatasaray | 22 milyon euro
8- Gabriel Sara | Galatasaray | 22 milyon euro
7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon euro
6- Noa Lang | Galatasaray | 25 milyon euro
5- Wilfried Singo | Galatasaray | 25 milyon euro
4- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro
3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26 milyon euro
2- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 milyon euro
1- Victor Osimhen | Galatasaray | 75 milyon euro