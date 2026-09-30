Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro

Almanya merkezli dünyanın en büyük futbol veri platformlarından biri olan Transfermarkt, Süper Lig'in piyasa değerini güncelledi.
Birçok yıldız futbolcuda yaşanan değer kaybı ve artışı dikkat çekti.
Almanya merkezli dünyanın en büyük futbol veri platformlarından biri olan Transfermarkt, Süper Lig'in piyasa değerini güncelledi.
Birçok yıldız futbolcuda yaşanan değer kaybı ve artışı dikkat çekti.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN GREENWOOD
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Mason Greenwood Süper Lig'de en çok değer kaybeden oyuncu oldu.
Greenwood'un değeri 15 milyon Euro geriledi ve güncel piyasası 40 milyon Euro olarak gösterildi.
OSIMHEN DEĞER KAYBINA RAĞMEN ZİRVEYİ KORUDU
Greenwood'u Galatasaray'ın yıldızları Osimhen ve Leao izledi.
Osimhen 10 milyon Euro değer kaybıyla 65 milyon Euro'ya gerilese de Süper Lig'in en değeri oyuncusu konumunu korudu.
Öte yandan Milan'dan Galatasaray'a transfer Rafael Leao'nun da 10 milyon Euro değer kaybı sonrası güncel piyasa değeri 40 milyon Euro oldu.
SALAH'IN PİYASA DEĞERİ GERİLEDİ
Yaz transfer dönemine damgasını vuran imza sonrası Mohamed Salah'ın değerinde yaşanacak değişim büyük merak konusuydu.
Liverpool'dan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılarak Trabzonspor'a katılan Mısırlı yıldızın piyasa değeri 22 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya geriledi.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ
Takımların piyasa değerlerinde ise önemli değişim yaşandı. 4 büyükler arasında Beşiktaş güncel kadro değeriyle Fenerbahçe'yi geçti.
1. Galatasaray - 381.5 M€
2. Beşiktaş - 273.5 M€
3. Fenerbahçe - 261 M€
4. Trabzonspor - 184.3 M€
Transfermarkt'ın güncel piyasa değeri verileri doğrultusunda Süper Lig'in en değerli 11'i ise şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray) - 13 Milyon Euro
Sağ bek: Wilfried Singo (Galatasaray) - 20 Milyon Euro
Stoper: Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) - 18 Milyon Euro
Stoper: El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray) - 18 Milyon Euro
Sol bek: Archie Brown (Fenerbahçe) - 18 Milyon Euro
Orta saha: Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 28 Milyon Euro
Orta saha: Gabriel Sara (Galatasaray) - 27 Milyon Euro
Sağ kanat: Mason Greenwood (Fenerbahçe) - 40 Milyon Euro
Ofansif orta saha: Aleksey Batrakov (Galatasaray) - 28 Milyon Euro
Sol kanat: Rafael Leao (Galatasaray) - 40 Milyon Euro
Forvet: Victor Osimhen (Galatasaray) - 65 Milyon Euro