Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro

Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro

Futbol dünyasının önde gelen veri platformu Transfermarkt, Süper Lig'in piyasa değerini güncelledi. Birçok yıldız futbolcuyla ilgili yaşanan değişimler dikkat çekerken son güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli ilk 11'i listesi de ortaya çıktı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 1

Almanya merkezli dünyanın en büyük futbol veri platformlarından biri olan Transfermarkt, Süper Lig'in piyasa değerini güncelledi.

Birçok yıldız futbolcuda yaşanan değer kaybı ve artışı dikkat çekti.

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 2

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN GREENWOOD

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Mason Greenwood Süper Lig'de en çok değer kaybeden oyuncu oldu.

Greenwood'un değeri 15 milyon Euro geriledi ve güncel piyasası 40 milyon Euro olarak gösterildi.

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 3

OSIMHEN DEĞER KAYBINA RAĞMEN ZİRVEYİ KORUDU

Greenwood'u Galatasaray'ın yıldızları Osimhen ve Leao izledi.

Osimhen 10 milyon Euro değer kaybıyla 65 milyon Euro'ya gerilese de Süper Lig'in en değeri oyuncusu konumunu korudu.

Öte yandan Milan'dan Galatasaray'a transfer Rafael Leao'nun da 10 milyon Euro değer kaybı sonrası güncel piyasa değeri 40 milyon Euro oldu.

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 4

SALAH'IN PİYASA DEĞERİ GERİLEDİ

Yaz transfer dönemine damgasını vuran imza sonrası Mohamed Salah'ın değerinde yaşanacak değişim büyük merak konusuydu.

Liverpool'dan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılarak Trabzonspor'a katılan Mısırlı yıldızın piyasa değeri 22 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya geriledi.

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 5

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Takımların piyasa değerlerinde ise önemli değişim yaşandı. 4 büyükler arasında Beşiktaş güncel kadro değeriyle Fenerbahçe'yi geçti.

1. Galatasaray - 381.5 M€
2. Beşiktaş - 273.5 M€
3. Fenerbahçe - 261 M€
4. Trabzonspor - 184.3 M€

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 6

Transfermarkt'ın güncel piyasa değeri verileri doğrultusunda Süper Lig'in en değerli 11'i ise şöyle:

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 7

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray) - 13 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 8

Sağ bek: Wilfried Singo (Galatasaray) - 20 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 9

Stoper: Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) - 18 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 10

Stoper: El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray) - 18 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 11

Sol bek: Archie Brown (Fenerbahçe) - 18 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 12

Orta saha: Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 28 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 13

Orta saha: Gabriel Sara (Galatasaray) - 27 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 14

Sağ kanat: Mason Greenwood (Fenerbahçe) - 40 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 15

Ofansif orta saha: Aleksey Batrakov (Galatasaray) - 28 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 16

Sol kanat: Rafael Leao (Galatasaray) - 40 Milyon Euro

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Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi: 315 milyon Euro'luk kadro - Resim: 17

Forvet: Victor Osimhen (Galatasaray) - 65 Milyon Euro

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