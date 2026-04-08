Süper Lig'in efsanesi alt liglerde tarihi galibiyet aldı: 25 dakikada 3 gol attılar

Bir dönemlerin efsanesi TFF 2. Lig maçında Ankaragücü, Kepezspor karşısında tarihi bir geri dönüşle 3-2 kazanarak play-off iddiasını sürdürdü; Kepezspor ise küme düşme hattında kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftasındaki kritik maçta Kepezspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü tarihi bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı.

25 DAKİKADA 2-0'DAN DÖNDÜLER

Ev sahibi Kepezspor, Burak Çolak ve Ahmet Demirli'nin golleriyle 2-0 öne geçse de Ankaragücü, 65. dakikada Mervan Yusuf ve 78. dakikada İsmail Çokçalış'ın golleriyle skoru 2-2’ye getirdi.

Sahneye tekrar çıkan Mervan Yusuf, maçın 90. dakikasında attığı golle skoru 3-2’ye taşıyarak takımına 3 puan kazandırdı. Bir dönemlerin efsanesi Ankaragücü, kritik galibiyetle puanını 59’a yükseltti ve 5. sıraya çıkarak play-off iddiasını sürdürdü. Küme düşme mücadelesi veren Kepezspor ise 23 puanla 17. sırada kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ankaragücü bir sonraki maçta İnegölspor’u evinde ağırlayacak, Kepezspor ise Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşılaşacak.

RECEP HOCAYLA YÜKSELİŞ

Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, gösterdiği başarılı performansla büyük takdir topluyor. Sarı-lacivertli ekibi göreve geldiği günden bu yana etkili bir oyun anlayışıyla sahaya çıkaran Karatepe, elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Takımını play-off hattına taşıyan Karatepe yönetiminde Ankaragücü, çıktığı 30 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Başarıları sadece saha sonuçlarına değil, takımın oyun kalitesine de yansıdı.

YÜKSELİŞ!

2023-24 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden köklü futbol takımı Ankaragücü, TFF 1. Lig’e düşmüştü. 2024-25 sezonunda da 1. Lig’den düşen Ankara ekibi, bu sezon 2. Lig’de mücadele ediyor ve yeniden Süper Lig'e yükselmek istiyor.

