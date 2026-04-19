Trendyol 1. Lig'in 36'ıncı haftasında aynı saatlerde oynanan maçların ardından Erzurumspor Süper Lig'e yükselmeyi garantilerken ikincilik koltuğunda dengeler değişti.

EROKSPOR HATA YAPMADI

Esenler Erokspor, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmadaki tek golü 46. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.

İKİNCİLİK KOLTUĞU EL DEĞİŞTİRDİ

Bu galibiyetle Erokspor puanını 73’e yükseltti.

Rakibi Amedspor'un puan kaybettiği haftada İstanbul ekibi doğrudan yükselme hattında büyük avantaj yakaladı.

AMEDSPOR FIRSATI KAÇIRDI

Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Bandırma temsilcisi sahadan 2-0 galip ayrılarak yarışın seyrini değiştirdi. Ev sahibi ekibin gollerini 60. dakikada Emirhan Acar ve 63. dakikada Badji attı.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Amedspor 72 puanda kalırken, Erokspor 73 puana çıkarak rakibini geride bıraktı. Bandırmaspor ise 56 puana yükselerek play-off umutlarını canlı tuttu.

SON HAFTALAR NEFES KESECEK

Ligde kalan 2 haftada hem doğrudan yükselme hem de play-off hattında büyük çekişme yaşanacak.

Erokspor gelecek hafta Sarıyer deplasmanına çıkacak. Amespor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.