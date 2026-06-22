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Kaynak: DHA

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK, stadyumununu yeniliyor.

Kulüp yönetimi, Çorum Şehir Stadyumu'nun Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir modernizasyon süreci başlattı.

SAHA ZEMİNİ TAMAMEN YENİLENİYOR

Çalışmalar kapsamında mevcut saha zemini tamamen kaldırılarak ısıtma sistemine kadar kazı yapılacak. Ardından yeni nesil serme çim uygulanacak ve saha hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek. Hibrit çim teknolojisi sayesinde zeminin dayanıklılığının artırılması ve maçlar sırasında çimlerin yerinden kalkmasının önlenmesi hedefleniyor.

SULAMA VE DRENAJ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Saha yenileme çalışmaları kapsamında sulama sistemi tamamen değiştirilecek, yeni nesil sulama altyapısı kurulacak. Çim zeminin çevresindeki sentetik çim alanlar da yenilenerek saha UEFA standartlarına uygun hale getirilecek. Teknik altyapıda ise drenaj sistemi elden geçirilecek, hoparlör sistemlerinde bakım yapılacak.

AYDINLATMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Aydınlatma sistemleri de detaylı şekilde incelenecek, ihtiyaç duyulması halinde LED teknolojisine geçilecek. Taraftar konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında stadyumdaki mevcut skorborda ek olarak ikinci bir skorbord kurulacak. Tribünlerdeki kırık koltuklar yenileriyle değiştirilecek. Yedek kulübelerinin yenilenmesine yönelik planlamalar sürerken, localarla ilgili geliştirme projeleri de değerlendirme aşamasında bulunuyor.

'TARAFTARLARIMIZA YAKIŞAN BİR ORTAM OLUŞTURUYORUZ'

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yapılan çalışmaların merkezinde taraftarların bulunduğunu söyledi.

Balçık, "Şehrimizin Süper Lig heyecanını en iyi şartlarda yaşayabilmesi için stadyumumuzda kapsamlı bir yenileme süreci başlattık. Sahamızdan tribünlerimize, teknik altyapımızdan taraftar konforuna kadar birçok noktada önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Balçık, tüm yatırımların taraftarların daha modern ve konforlu bir stadyumda maç izleyebilmesi amacıyla yapıldığını belirterek, "Çorumumuza ve taraftarlarımıza yakışan bir stadyum ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e yükselerek kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atan Arca Çorum FK, yeni sezona hem sahada hem de stadyumda güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.