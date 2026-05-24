TFF 1. Lig Play-off Finali kapsamında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım belli oldu: Tarih yazdılar
Çorum FK, TFF 1. Lig Play-off Final maçında Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Serdar Güler ve Thiam’ın golleriyle kazanan Çorum ekibi, bu sezon Süper Lig'e yükselen son takım oldu. İşte detaylar...Baran Yalçın
ESENLER EROKSPOR İLK 11'İ
Esenler Erokspor sahaya Ertuğrul, Hayrullah, Cavare, Nzaba, Enes, Mikail, Tugay, Amilton, Recep, Faye ve Kayode ilk 11’i ile çıktı.
ÇORUM FK İLK 11'İ
Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK ise Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Serdar, Fredy, Oğuz, Burak ve Thiam 11’i ile sahada yer aldı.
Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen olurken, yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Candaş Elbil görev yaptı. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel yer aldı.
ÇORUM'DA SERDAR GÜRLER GOLÜNÜ ATTI
Dev maçın ilk yarısında tempo oldukça yüksekti. Bol pozisyonlu ve tehlikeli atakların yaşandığı mücadelede iki takım da net fırsatlar yakaladı. Oyunun genelinde daha etkili görünen Çorum FK, 37. dakikada Oğuz Gürbulak'ın ortasında Serdar Güler’in kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İKİNCİ YARIDA SAHNEYE THIAM ÇIKTI
Pedrinho’nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Thiam, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Çorum FK’yı 2-0 öne geçirdi. Müsabakanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Çorum ekibi maçı kazandı. Öte yandan İstanbul ekibinde Kanga karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SÜPER LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM OLDULAR
Çorum FK, Amed Spor ve Erzurumspor'un ardından bu sezon Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.
TFF 1. LİG'DE FİNAL YOLU
Çorum FK, TFF 1. Lig’de normal sezonu 4. sırada tamamladıktan sonra play-off etabında önce Keçiörengücü’nü, ardından Bodrum FK’yı eleyerek finale yükseldi. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ise play-off formatı gereği doğrudan finale kalmıştı.
TARİHTE BİR İLK
Öte yandan Çorum FK, tarihi bir başarıya imza atarak kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.