Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu öncesinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan yeni oyun kurallarının, su molası uygulaması hariç Süper Lig'de de hayata geçirilmesi planlanıyor.
YABANCI KURALINDA GERİ ADIM YOK
TFF, daha önce açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Federasyonun yeni sezona mevcut yabancı oyuncu düzenlemesiyle başlaması bekleniyor.
HAKEMLERE ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek sezon öncesi hakem kampında yeni oyun kurallarını tüm hakemlere ayrıntılı şekilde anlatacak.
TFF yönetiminin, yeni uygulamaların sezona kadar eksiksiz şekilde hazırlanacağına ve Türk futbolunun uluslararası standartlara daha da yaklaşacağına inandığı belirtildi.
MHK'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarının UEFA tarafından üye federasyonlara resmi olarak iletildiğini belirterek, hakemler, kulüpler ve tüm paydaşlar için kapsamlı eğitim programı hazırlanacağını duyurdu.
Açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra 2. Lig ile 3. Lig kulüplerine de yeni kurallarla ilgili eğitimler verileceği ifade edildi.
SÜPER LİG'DE UYGULANACAK YENİ KURALLAR
Yeni sezonda uygulanması planlanan başlıca kurallar şöyle:
- Hakemler, taç atışları ve kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek amacıyla 5 saniyelik geri sayım yapacak.
- Süresi içinde kullanılmayan taç atışları rakip takıma verilecek.
- Geciktirilen kale vuruşlarında rakip ekip köşe vuruşu kazanacak.
- Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde tamamlanacak. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu, ilk oyun durmasına kadar en az 1 dakika bekleyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek.
- Sakatlanarak oyunun durmasına neden olan futbolcular da sahaya dönmeden önce en az 1 dakika kenarda beklemek zorunda kalacak.
- Rakibiyle yaşadığı tartışma sırasında ağzını eli, kolu veya formasıyla kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kart görecek.
- Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular ile buna teşvik eden teknik ekip üyeleri de kırmızı kartla cezalandırılacak.
- VAR sistemi artık hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonlarında da devreye girecek.
- Gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum takımının yaptığı ihlaller de VAR tarafından incelenebilecek. İhlal tespit edilmesi halinde oyun yeniden başlatılacak ve gerekli disiplin cezası uygulanacak.