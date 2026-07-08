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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu öncesinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan yeni oyun kurallarının, su molası uygulaması hariç Süper Lig'de de hayata geçirilmesi planlanıyor.

YABANCI KURALINDA GERİ ADIM YOK

TFF, daha önce açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Federasyonun yeni sezona mevcut yabancı oyuncu düzenlemesiyle başlaması bekleniyor.

HAKEMLERE ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek sezon öncesi hakem kampında yeni oyun kurallarını tüm hakemlere ayrıntılı şekilde anlatacak.

TFF yönetiminin, yeni uygulamaların sezona kadar eksiksiz şekilde hazırlanacağına ve Türk futbolunun uluslararası standartlara daha da yaklaşacağına inandığı belirtildi.

MHK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarının UEFA tarafından üye federasyonlara resmi olarak iletildiğini belirterek, hakemler, kulüpler ve tüm paydaşlar için kapsamlı eğitim programı hazırlanacağını duyurdu.

Açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra 2. Lig ile 3. Lig kulüplerine de yeni kurallarla ilgili eğitimler verileceği ifade edildi.

SÜPER LİG'DE UYGULANACAK YENİ KURALLAR

Yeni sezonda uygulanması planlanan başlıca kurallar şöyle: