Yeni sezon öncesinde Atletico Madrid'de Alexander Sörloth şoku yaşanıyor.

Atletico Madrid'in yeni sezon hazırlıkları sırasında yıldız oyuncunun kas sakatlığı yaşadığı açıklandı.

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EN AZ 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sörloth'un yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçırması bekleniyor.

Norveçli golcünün tedavi sürecinin en az 3 hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

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SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

Bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Türkiye'de önemli izler bırakan Norveçli yıldızın adı, son dönemde yeniden Süper Lig'in önde gelen kulüpleriyle anılıyordu.