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Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni takımı netleşiyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, 28 yaşındaki kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Anlaşmaya göre Altay Bayındır, Celta Vigo'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olacak.

Haberde yer alan bilgilere göre İspanyol ekibinin sözleşmede yer alacak satın alma opsiyonu 4 milyon euro olarak belirlendi. Bu rakamın ise oyuncunun forma giyeceği maç sayısına bağlı olarak artabileceği ifade edildi.

SÜPER LİG İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Milli kalecinin adı transfer döneminde sık sık Süper Lig devleriyle de anılmıştı. Altay Bayındır için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un devrede olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak tecrübeli file bekçisi kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

2023 yılında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde toplam 17 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Milli kaleci bu süreçte kalesinde 31 gol görürken, 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.