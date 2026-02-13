Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Süper Lig'e Brezilyalı süperstar: Richarlison'u şimdiden yazdılar

Süper Lig'e Brezilyalı süperstar: Richarlison'u şimdiden yazdılar

Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündeme gelirken, İngiliz kulübüyle 1,5 yıla yakın sözleşmesin bulunan golcü oyuncunun bonservis bedelinin netleştiği ve Türkiye'ye transferinin kuvvetli ihtimal olduğu ileri sürüldü.

Tottenham'ın Brezilyalı santrforu Richarlison'un, 2026 Dünya Kupası'nın sonrasında takımından ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi sürecek olan yıldız ismin, İngiliz kulübünden ayrılmak için yönetimle anlaştığı ve transferi için 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendiği iddia edildi.

28 yaşındaki golcüyle ülkesinin takımlarından Flamengo'nun ilgilendiği ve üst düzey bir forvet takviyesi için 30 milyon euro bütçeyi gözden çıkarttığı öğrenilen Brezilya temsilcisinin, Richarlison transferine sıcak yaklaştığı belirtildi.

Brezilyalı hücum oyuncusunun ise futbol kariyerini yurt dışında sürdürmeye niyetli olduğu ve şimdilik ülkesine dönmeyi düşünmediği aktarıldı.

Türkiye ve Suudi Arabistan İhtimali

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre; Richarlison'un kariyerinin bir sonraki aşaması için aklında Türkiye ve Suudi Arabistan seçenekleri yer alıyor.

Haberde, Suudi Arabistan Ligi'nde mali açıdan yeniden yapılanma sürecine girildiği ve birçok kulübün maliyetleri düşürmek politikası benimsediğine değinilerek, Richarlison açısından şu an için en olası senaryonun Türkiye olduğuna dikkat çekildi

Galatasaray ve Türkiye'ye Sıcak

Richarlison'un eşi Amanda Araujo'nun da Türkiye'ye sıcak baktığı öğrenilirken, Galatasaray'a özellikle bir sempati duyduğu bilgisine de yer verildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş da transfer için devreye girebilir.

Richarlison Karnesi

2022 yılında Everton'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer olan Richarlison, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

