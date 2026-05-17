Türkiye’de futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig’de bugün oynanacak maçların ardından lig maratonu da sona erecek.
Süper Lig’den amatörün eşiğine: Türkiye'de bu sezon 25 takım küme düştü
Türkiye profesyonel futbol liglerinde sezonun sona ermesine saatler kala küme düşen takımlar büyük ölçüde netleşti. Süper Lig’de son düşecek takım bugün belli olacakken, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de toplam 25 ekip lige veda etti. Geriye ise tek takım kaldı. İşte detaylar...Dilem Taştan
Ülkemizde dört profesyonel futbol ligi bulunuyor. Bunlar; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig (Kırmızı ve Beyaz Grup) ile TFF 3. Lig’dir. TFF 3. Lig ise dört ayrı gruptan oluşmaktadır
25 TAKIM DÜŞTÜ! GERİYE 1 EKİP KALDI
Süper Lig’de geçen hafta iki takımın küme düşmesi kesinleşirken, geriye düşecek sadece bir ekip kaldı. TFF 1. Lig’de 4, TFF 2. Lig’de 7, TFF 3. Lig’de ise toplam 12 takım küme düştü. Böylece profesyonel liglerde toplam 25 takımın küme düşmesi kesinleşti. Öte yandan bir dönem Süper Lig'de mücadele eden köklü ekiplerin de ligden düşmesi dikkat çekti. TFF 3. Lig'den düşen ekipler önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
4 TAKIMDAN 1'İ DÜŞÜYOR
Kayserispor ve Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi kesinleşirken, Eyüpspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gençlerbirliği arasındaki dörtlü yarışta bir takım daha lige veda edecek.
İşte lig lig küme düşen takımlar...
TFF 1. Lig
Adana Demirspor
Serik Spor
Hatayspor
Sakaryaspor
TFF 2. LİG Kırmızı Grup
Mersin İdmanyurdu
Adanaspor
Malatyaspor
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP
Beykoz Anadolu Spor
Kepez Spor
Karaman Futbol Kulübü
Bucaspor 1928
TFF 3. Lig 1. Grup
Kestel Çilek Spor Kulübü
Polatlı 1926 Spor Kulübü
Edirnespor
TFF 3. LİG 2. GRUP
Kilis 1984
Suvermez Kapadokya Spor
Hacettepe Türk Metal A.Ş.
TFF 3. LİG 3. GRUP
1926 Bulancakspor
Çayeli Spor Kulübü
Giresunspor
TFF 3. LİG 4. GRUP
Afyonspor Kulübü
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Nazilli Spor A.Ş.