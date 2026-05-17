Süper Lig’den amatörün eşiğine: Türkiye'de bu sezon 25 takım küme düştü

25 TAKIM DÜŞTÜ! GERİYE 1 EKİP KALDI

Süper Lig’de geçen hafta iki takımın küme düşmesi kesinleşirken, geriye düşecek sadece bir ekip kaldı. TFF 1. Lig’de 4, TFF 2. Lig’de 7, TFF 3. Lig’de ise toplam 12 takım küme düştü. Böylece profesyonel liglerde toplam 25 takımın küme düşmesi kesinleşti. Öte yandan bir dönem Süper Lig'de mücadele eden köklü ekiplerin de ligden düşmesi dikkat çekti. TFF 3. Lig'den düşen ekipler önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.