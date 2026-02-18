Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 22. haftasında yaşanan ihlaller sebebiyle Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kasımpaşa’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçının ardından yaptığı ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik” olarak değerlendirilen açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi. Aynı kulübün antrenörü Anıl Demirci ise söz konusu karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK’ye sevk edildi.

Öte yandan Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen de Göztepe mücadelesinde talimatlara aykırı davranışı nedeniyle disipline gönderildi.

1. LİG’DEKİ SEVKLER

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında yaşanan ihlaller dolayısıyla Iğdır FK, Çorum FK, Sivasspor, Amed SK ve Pendikspor’u da PFDK’ye sevk etti.

Ayrıca Bandırmaspor’un Senegalli oyuncusu Amidou Badji, kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.