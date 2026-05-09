1986’da Malatya Belediyespor adıyla kurulan, 2010’da Yeni Malatyaspor ismini alan kulüp, 2009-2010 sezonunda 2. Lig’e yükseldi. 2014-2015’te 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu olan ekip, bir sezon sonra 1. Lig’e çıktı.

2016-2017 sezonunda 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Malatya temsilcisi, burada 5 sezon mücadele etti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig’den düşen ekip, ardından 1. Lig’de 2 sezon yer aldı.

Geçtiğimiz sezon ekonomik sorunlar ve FIFA’dan gelen 21 puan silme cezası nedeniyle 1. Lig’de küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, bu sezon Nesine 2. Lig’de de benzer bir tabloyla karşılaştı.

Ligde 34 maçta yalnızca 2 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, FIFA Disiplin Komitesi ve TFF kararlarıyla toplam 54 puan silme cezası aldı ve sezonu -52 puanla tamamladı.

Ligin bitimine 19 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, Nesine 3. Lig’e geriledi.

Sezon boyunca yaşanan maddi sıkıntılar ve deprem etkisiyle birçok maça altyapı oyuncularıyla çıkan kulüp, bazı karşılaşmalarda sahaya çıkamadı ve hükmen mağlubiyetler aldı.