TFF Hukuk Müşavirliği, çeşitli nedenlerle bazı kulüp ve isimleri disipline sevk etti. Açıklamaya göre Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor PFDK'ye gönderildi.

Bireysel olarak ise Gaziantep FK’lı Drissa Camara, kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi. 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Serikspor ve Erzurumspor FK de farklı nedenlerle disipline gönderildi.

Ayrıca Çorum FK oyuncusu İbrahim Sehic, antrenör Mehmet Aktürk, Çorum yöneticisi Mustafa Soley, Pendikspor teknik direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, Bandırmasporlu Douglas Tanque ve Manisa FK’lı Bobby Adekanye tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.