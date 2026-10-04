Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünya devinin yıldız ismini radarına aldı.
Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı için devrede
Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid'in hücum oyuncusu Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sol kanat takviyesi talep eden teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Faslı yıldızı transfer listesinin en üst sırasına yazdı.Haber Merkezi
Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattındaki Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ın performansından memnun kalmaması üzerine sol kanat bölgesine takviye istemesi, yönetimi büyük bir hamle yapmaya yöneltti.
Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki Brahim Diaz'ı ana hedef olarak belirledi. Ay sonuna doğru İspanyol ekibiyle resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
TRANSFERDE ARDA GÜLER KOZU MASADA
Real Madrid ile sözleşmesinin son senesine giren Faslı milli futbolcu için Fenerbahçe yönetimi cazip bir bonservis teklifi hazırlıyor.
Oyuncuyu ikna etme sürecinde ise Real Madrid'de forma giyen eski sarı-lacivertli futbolcu Arda Güler'in devreye sokulması planlanıyor.
Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev alabilen Diaz, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
REAL MADRİD SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında ilk tercih olarak yer almayan yıldız isim için Real Madrid yönetiminin oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına sözleşme uzatma seçeneğini masada tuttuğu belirtiliyor.
Yaz transfer döneminde ezeli rakip Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak gerçekleşmeyen transferde Fenerbahçe, ocak ayında tüm şartları zorlayarak süreci tamamlamayı hedefliyor.