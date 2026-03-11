Yeniçağ Gazetesi
Süper Lig'de yeni yayın gelirleri: İşte alınacak paylar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig yayın gelirlerinin dağıtım sisteminde değişikliğe gidiyor. Yönetim Kurulunun aldığı karara göre geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında paylaştırılan “Şampiyonlar Payı” bu sezon son kez uygulanacak. İşte takımların şampiyonlar payı...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
TFF, Süper Lig’de yayın gelirlerinin paylaşım sistemini değiştiriyor. Bu sezon son kez uygulanacak "Şampiyonlar Payı", gelecek yıldan itibaren tüm kulüpler arasında eşit dağıtılacak. Böylece Anadolu ekiplerinin gelirlerinde artış bekleniyor.

Yayın gelirinin yüzde 11’ine karşılık gelen bu pay, gelecek sezondan itibaren Süper Lig’de mücadele eden tüm kulüpler arasında eşit şekilde dağıtılacak. Böylece kulüplere eşit verilen pay yüzde 37’den yüzde 48’e yükselmiş olacak.

Süper Lig yayın hakları 2024 yılında 180 milyon dolar bedelle üç sezonluk olarak ihale edilmişti. Mart ayı itibarıyla bu sezon dağıtılacak şampiyonlar payı yaklaşık 718 milyon lira (14 milyon avro) seviyesinde bulunuyor.

Bu tutar, lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında kazanılan şampiyonluk sayısına göre paylaştırılacak ve kulüpler her şampiyonluk için 10,4 milyon lira elde edecek.

Yeni sistemle birlikte gelecek sezondan itibaren bu pay tüm kulüplere eşit verilecek. Böylece özellikle Anadolu kulüpleri ek gelir elde edecek ve her takımın en az 40 milyon lira civarında kazanç sağlaması bekleniyor.

Galatasaray - 260 milyon lira (5,1 milyon avro)

Fenerbahçe - 197,6 milyon lira (3,8 milyon avro)

Beşiktaş - 166,4 milyon lira (3,2 milyon avro)

Trabzonspor - 72,8 milyon lira (1,4 milyon avro)

Bursaspor - 10,4 milyon lira (202 bin avro)

Başakşehir - 10,4 milyon lira (202 bin avro)

Kaynak: AA
