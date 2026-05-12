Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerde uygulanacak takvimi duyurdu.

Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel liglerde sezonun başlangıç, devre arası ve bitiş tarihleri açıklandı.

SÜPER LİG YENİ SEZON TAKVİMİ

Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. haftamüsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027tarihinde sona erecek.

1. LİG AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK

Trendyol 1. Lig’de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerindeki karşılaşmaların ardından sona erecek.

İkinci yarı ise 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak.

Trendyol 1. Lig’de normal sezon 8 Mayıs 2027’de tamamlanacak.

Ayrıca 5, 10, 26 ve 34. hafta maçlarının hafta içi oynanacağı açıklandı.

2. VE 3. LİG EYLÜLDE START ALACAK

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de yeni sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

İkinci devre ise 16 Ocak 2027’de başlayacak.

2. Lig ve 3. Lig’de sezon 24 Nisan 2027’de sona erecek.

2. Lig’de 12, 24 ve 29. hafta, 3. Lig’de ise 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

PLAY-OFF TARİHLERİ SONRADAN AÇIKLANACAK

TFF açıklamasında play-off takvimine ilişkin bilgilendirme yapılmadı.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de sezon sonunda oynanacak play-off karşılaşmalarının tarihleri daha sonra duyurulacağı belirtildi.