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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi öncesi muhtemel derbi haftalarını açıkladı.

SÜPER LİG 2026-2027 DERBİ HAFTALARI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki ilk derbi 8. haftada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ilk derbi ise 9. haftada oynanacak. Hangi takımların ev sahibi olacağı ise yapılacak fikstür çekiminin ardından belli olacak.

İşte muhtemel derbi haftaları:

SÜPER LİG 2026-2027 FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla saat 14.00'te başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.