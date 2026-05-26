2025-2026 Süper Lig sezonunda futbolcuların yaş ortalaması 26,7 olarak açıklandı. Sezon boyunca 18 takımda toplam 571 oyuncu sahaya çıktı.

Ligin en yüksek yaş ortalamasına sahip ekibi 27,94 ile Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlıları 27,90 ortalamayla Kasımpaşa, 27,53 ile Hesap.com Antalyaspor izledi.

EN GENCİ GÖZTEPE

Göztepe, yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu.

İzmir ekibinde 2025-2026 sezonunda top koşturan oyuncuların yaş ortalaması 25,06 olarak gerçekleşti.

Göztepe'yi 25,08'lik yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 25,67'lik ortalamayla TÜMOSAN Konyaspor izledi.

ORTALAMALAR

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımların yaş ortalaması şöyle:

EN YAŞLISI PAULO VİCTOR

Süper Lig'in en tecrübeli ismi Corendon Alanyaspor'un 39 yaşındaki kalecisi Paulo Victor oldu.

Bu sezon 14 lig maçında görev alan Victor, 571 futbolcu arasında en yaşlısı olarak öne çıktı. Brezilyalı kaleciyi 37 yaşındaki 4 farklı isim takip etti. Hesap.com Antalyaspor'un futbolcusu Veysel Sarı, Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, Victor'un ardından ligdeki en tecrübeli isimler olarak dikkati çekti.

Ayrıca sezona Antalyaspor'da başlayan ancak sonrasında Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olan Güray Vural, bu sezon 37 yaşındayken 4 Süper Lig maçında oynadı.

EN GENCİ AYAZ ÖZCAN

Ligde bu sezon forma giyen oyuncular arasında en genci Natura Dünyası Gençlerbirliği'ndeki Ayaz Özcan oldu.

Süper Lig'de 3 maça çıkan 1 Ekim 2009 doğumlu Ayaz, sezonu 16 yaşında tamamladı. 6 Haziran 2009 doğumlu Gaziantep FK oyuncusu Muhammet Akmelek de Ayaz ile birlikte 16 yaşında sezonu bitirdi.