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Liverpool'da forma giyen Cody Gakpo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Hollandalı futbolcu için çok sayıda kulüp harekete geçti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncunun durumunu yakından izlediği öğrenildi.

LIVERPOOL'DA GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Gakpo, Liverpool'daki yeni döneme ilişkin soru işaretleri taşıyor. Teknik direktör Andoni Iraola'nın planlamasında kendisine nasıl bir rol verileceğini merak eden deneyimli futbolcu, genç oyuncu Rio Ngumoha'nın ön plana çıkma ihtimalinden rahatsızlık duyuyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun, geleceğine dair düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştığı ve kulübün onay vermesi halinde ayrılık seçeneğine açık olduğu aktarıldı.

LIVERPOOL TEKLİFLERE GÖRE KARAR VERECEK

Liverpool yönetiminin şu aşamada Gakpo ile yollarını ayırmayı planlamadığı belirtilirken, yüksek seviyede bir teklif gelmesi durumunda şartların yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz yaz Bayern Münih'in girişimini geri çeviren İngiliz temsilcisine rağmen oyuncuya yönelik ilgi devam ediyor. Tottenham, Aston Villa, Milan, Atletico Madrid ve Leipzig'in de futbolcunun transfer durumuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

TÜRK DEVLERİ DE TAKİPTE

Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Liverpool'un transfer konusundaki yaklaşımında değişiklik yaşanması halinde Gakpo için devreye girebileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 52 karşılaşmada görev yapan Gakpo, 9 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Hollandalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.