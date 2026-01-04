Süper Lig ekibi Eyüpspor bu sezon ikinci kez teknik direktör değişikliğine gidiyor.

SELÇUK ŞAHİN'DEN SONRA ORHAN AK

Sezona Selçuk Şahin ile başlayan ve sonrasında alınan kötü saha sonuçlarının ardından göreve Orhan Ak'ı getiren İstanbul ekibi, 46 yaşındaki teknik adamla da yolların ayrıldığını açıkladı.

EYÜPSPOR: KARŞILIKLI ANLAŞILARAK AYRILIK KARARLAŞTIRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ORHAN AK'IN 11 MAÇLIK EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor, Orhan Ak'ın görev yaptığı t11 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.