Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Fenerbahçe’nin sezonu ikinci, Trabzonspor’un üçüncü, Beşiktaş’ın ise dördüncü sırada tamamlaması kesinleşti.

Beşincilik mücadelesinde ise 55 puanlı Göztepe ile 54 puanlı RAMS Başakşehir yarışıyor.

Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un lige veda etmesinin ardından, küme düşecek son takım son hafta maçlarıyla belli olacak.

29 puanlı Antalyaspor, 31 puanlı Gençlerbirliği ile 32’şer puanı bulunan Kasımpaşa ve Eyüpspor’dan biri 1. Lig’e düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre son haftanın maç takvimi şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük – Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK – RAMS Başakşehir (Gaziantep)

20.00 Samsunspor – Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor – Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe – Eyüpspor (Chobani Stadyumu)

20.00 Kasımpaşa – Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.00 Antalyaspor – Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği (Papara Park)