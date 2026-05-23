Eyüpspor’da forma giyen Umut Bozok için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de sezona golleriyle damga vurdu: Takımını ligde tutup ayrılık kararı aldı
Umut Bozok, sezon sonunda Eyüpspor’dan ayrılma kararı aldı. İstanbul’da kariyerine devam etmek isteyen deneyimli golcü, bu sezon gösterdiği performansla takımının Süper Lig’de kalmasında önemli rol oynadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI
Reşatcan Özbudak’ın haberine göre Umut Bozok, Eyüpspor’dan serbest oyuncu statüsünde ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği ve İstanbul kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.
“TAKIMI LİGDE TUTALIM DEDİK”
Umut Bozok, Süper Lig’de sezonun son haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada takım içinde yaşanan sürece değinmişti.
Deneyimli forvet şu ifadeleri kullanmıştı:
“İlk yarı bitince ‘gidelim mi’ diye düşündük. Kaos ortamı vardı. Ama takımda çok yetenekli gençler vardı. Emre Akbaba, Umut Meraş ve Taşkın İlter ile konuşup takımı ligde tutmaya karar verdik. Alanya deplasmanında 1-0 geriden gelip 3-1 kazandığımız maç kırılma noktası oldu.”
SEZONA DAMGA VURDU
Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 33 maçta 8 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Umut Bozok, Eyüpspor’un ligde kalmasında başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Eyüpspor, sezonu 34 maçta topladığı 33 puanla tamamladı. İstanbul ekibi, son haftada Fenerbahçe karşısında 87. dakikada Talha Ülvan’ın attığı golle aldığı beraberlik sayesinde ligde kalmayı başardı.
Antalyaspor ise ligi 32 puanda kapatarak Kayserispor ve Karagümrük'ün ardından ligden düşen son takım olmuştu.