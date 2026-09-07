Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Dört büyüklerin aldığı sonuçlar yarıştaki dengeleri değiştirirken, zirvenin yeni favorisi de belli oldu.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 4. haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı da giderek kızışıyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 2

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un haftayı tamamlamasının ardından gözler sezonun geri kalanındaki şampiyonluk mücadelesine çevrildi.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 3

Geride kalan haftada dört büyüklerin oynadığı karşılaşmalar önemli sonuçlara sahne oldu. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi haftaya damga vurdu.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 4

DERBİNİN KAZANANI BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 5

Beşiktaş, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak kritik bir deplasman galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar böylece haftayı üç puanla kapattı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 6

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray ise haftayı Başakşehir deplasmanında geçirdi. Sarı-kırmızılılar, beş golün çıktığı mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 7

Sezonun ilk haftalarından itibaren zirve mücadelesinin içerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, aldığı kritik deplasman galibiyetiyle yoluna devam etti.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 8

TRABZONSPOR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine de Trabzonspor imza attı. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 9

Dört büyüklerin karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için belirlenen güncel oranlar da açıklandı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 10

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI BELLİ OLDU

Son güncellemenin ardından dört büyükler için belirlenen şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:

Trabzonspor: 8.60

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 11

Beşiktaş: 8.60

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 12

Fenerbahçe: 2.23

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti - Resim: 13

Galatasaray: 1.95

Böylece güncel oranlarda Galatasaray ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe onu takip etti. Beşiktaş ile Trabzonspor için ise aynı şampiyonluk oranı belirlendi.

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