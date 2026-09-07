Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 4. haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı da giderek kızışıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: Derbi sonrası dengeler değişti
Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Dört büyüklerin aldığı sonuçlar yarıştaki dengeleri değiştirirken, zirvenin yeni favorisi de belli oldu.Faruk Can Ünlüyurt
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un haftayı tamamlamasının ardından gözler sezonun geri kalanındaki şampiyonluk mücadelesine çevrildi.
Geride kalan haftada dört büyüklerin oynadığı karşılaşmalar önemli sonuçlara sahne oldu. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi haftaya damga vurdu.
DERBİNİN KAZANANI BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Beşiktaş, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak kritik bir deplasman galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar böylece haftayı üç puanla kapattı.
GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI
Galatasaray ise haftayı Başakşehir deplasmanında geçirdi. Sarı-kırmızılılar, beş golün çıktığı mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Sezonun ilk haftalarından itibaren zirve mücadelesinin içerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, aldığı kritik deplasman galibiyetiyle yoluna devam etti.
TRABZONSPOR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine de Trabzonspor imza attı. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Dört büyüklerin karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için belirlenen güncel oranlar da açıklandı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI BELLİ OLDU
Son güncellemenin ardından dört büyükler için belirlenen şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:
Trabzonspor: 8.60
Beşiktaş: 8.60
Fenerbahçe: 2.23
Galatasaray: 1.95
Böylece güncel oranlarda Galatasaray ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe onu takip etti. Beşiktaş ile Trabzonspor için ise aynı şampiyonluk oranı belirlendi.